Ao contrário das produções da Netflix, sejam elas séries ou filmes, a notícia agora é bem ruim: os preços do serviço de streaming sofreram reajuste nesta quinta-feira, 14. A empresa informou que toda a tabela teve reajuste de até 21,10%. A assinatura mais barata custará agora R$ 21,90 e não mais R$ 19,90. Já a mais cara salta de R$ 37,90 para R$ 45,90.

A Netflix aumentou em janeiro os preços nos EUA e desde 2017 não reajustava os preços do serviço no Brasil. Naquele momento ela modificou os valores dos planos Padrão e Premium, mas não do Básico. A Netflix também reajustou os preços em 2015 e 2013 aqui no Brasil.