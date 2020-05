Prefeita Rosalba atesta melhorias nos serviços da Maternidade Almeida Castro

A prefeita Rosalba Ciarlini, conversando com as mães doadoras de leite no posto de coleta instalado na Maternidade Almeida Castro

A prefeita Rosalba Ciarlini, acompanhada da secretária de Saúde Saudade Azevedo, iniciou a manhã dos trabalhos desta quarta-feira (08) visitando o Hospital Maternidade Almeida Castro. O motivo da visita foi para acompanhar como os serviços estão acontecendo, as melhorias que foram feitas na maternidade e, sobretudo, para ouvir os usuários. A Prefeitura de Mossoró, por meio do Fundo Municipal de Saúde, com recursos SUS e próprios, é um dos mantenedores da maternidade que atende pacientes de Mossoró, várias outras regiões circunvizinhas e até outros estados.

“A Casa de Saúde vem passando por um processo de revitalização, de recuperação, através de uma intervenção na qual a Prefeitura participa de forma muito presente, muito forte, porque hoje, todo mundo sabe, com o SUS municipalizado a responsabilidade que nós temos. Espero que cada vez mais ela possa melhorar para que a gente possa atender melhor a população. O que nós queremos é um bom serviço para Mossoró. Outra coisa que não podemos esquecer é que Mossoró é uma cidade polo e nós atendemos inúmeros outros municípios, em média 74 cidades, e acabamos sem a contrapartida. O que o município recebe é para Mossoró, mas como temos um espírito solidário nós atendemos outros municípios.”, destacou a prefeita Rosalba, que já trabalhou como médica na maternidade e está há 42 anos como pediatra.

De acordo com informações da maternidade, no ano de 2017 foram realizados, em média, 17,5 partos por dia, na qual 15% desses números eram de crianças nascidas pré-maturas e 10% com baixo peso.

No ano de 2018 o número cresceu para quase 20 partos por dia, tendo a mesma porcentagem de crianças nascidas pré-maturas e com baixo peso. Nos quatro primeiros meses deste ano já foram registrados 2.343.

Dos partos realizados na Almeida Castro, de acordo com dados da maternidade, 48% são de pacientes de Mossoró e 52% de outras regiões do Estado do RN, do Ceará e Paraíba.





Muitos dos atendimentos realizados na maternidade são de mulheres de outras regiões que não tiveram um acompanhamento de pré-natal. Em Mossoró a realidade é diferente, uma vez que boa quantidade das gestantes têm acompanhamento regular de pré-natal nas Unidades Básicas de Saúde, o que ajuda a manter uma boa saúde da mãe e do bebê.

Larizza Queiroz, interventora judicial da APAMIM, agradeceu a parceria com o Município e a visita da prefeita Rosalba Ciarlini junto da secretária Saudade Azevedo.

RECURSOS FINANCEIROS

A Prefeitura de Mossoró investe, mensalmente, em média R$ 700 mil junto a APAMIM, que é a mantenedora do Hospital Maternidade Almeida Castro. Também é repassado à Associação, pelo Fundo Municipal de Saúde, R$ 1 milhão e 400 mil de valores fixos do SUS de programas como a Rede Cegonha, Gestação de Alto Risco e outros. Ainda é destinado por meio do Fundo Municipal de Saúde R$ 900 mil para os serviços da maternidade. O Governo do Estado encaminha mais R$ 900 mil junto as cooperativas que prestam serviço na UTI para alta complexidade.

NÚMEROS DE LEITOS

O Hospital Maternidade Almeida Castro dispõe de 17 leitos de UTI NEONATAL, que é utilizado quando nasce uma criança prematura ou com alguma patologia que precise de suporte avançado. São 13 leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional (UCINCo), que serão ampliados para 20 após reforma que deve terminar nos próximos três meses. E ainda 18 leitos de Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Canguru (UCINCa).