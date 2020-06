Credenciamento de comerciantes para o Pingo já começou; normas são repassadas

Comerciantes e proprietários de camarotes que vão atuar durante o Pingo da Mei Dia e Boca da Noite receberam as fichas de atendimento para o credenciamento que inicia nesta terça-feira, 14, no auditório Dorian Jorge Freire, da Estação das Artes Elizeu Ventania

Comerciantes e proprietários de camarotes que vão atuar durante o Pingo da Mei Dia e Boca da Noite receberam as fichas de atendimento para o credenciamento que inicia nesta terça-feira, 14, no auditório Dorian Jorge Freire, da Estação das Artes Elizeu Ventania. Na oportunidade, foram apresentados os pontos relacionados ao evento, de acordo com o decreto publicado no Jornal Oficial de Mossoró (JOM), edição 509.

O credenciamento será realizado de 14 a 21 de maio, das 8h às 12h e das 14h às 17h, no auditório da Estação das Artes, sob responsabilidade da Secretaria Executiva de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB).

Outro ponto abordado foi com relação a Taxa de Licença para Utilização do Solo, cujo valor cobrado será de R$ 12,27 por metro quadrado, para a instalação de tendas e ou barracas que utilizarem espaços públicos ao longo da Avenida Rio Branco nos dois dias de evento.

Quanto a montagem das tendas e barracas para o Pingo da Mei Dia, será permitida a partir das 18h do dia 5 de junho até às 6h do dia 8 de junho.

Os proprietários dos imóveis situados no trecho da Avenida Rio Branco, onde se darão os eventos “Pingo da Mei Dia” e “Boca da Noite”, terão até o dia 16 de maio de 2019, para manifestarem o interesse.