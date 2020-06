Uma tentativa de latrocínio é um homicídio em Mossoró na tarde deste sábado

Flaviano Oliveira conseguiu escapar dos assaltantes mesmo baleado nas costas e José Marques terminou morto com mais de 10 tiros perto do Posto de Saúde da Estrada da Raiz

A Polícia foi acionada na tarde deste sábado, dia 25 de maio, em Mossoró/RN, para uma ocorrência de tentativa de latrocínio, na zona sul da cidade, e de um homicídio na zona Norte.

A primeira ocorrência teve como vítima o motoqueiro Flaviano Oliveira Costa. Ele estava trafegando pela BR 304, quando estava passando perto da Barragem de Genésio, teria sido abordado por dois assaltantes.

Flaviano acelerou a moto e foi baleado nas costas. Mesmo baleado, Flaviano conseguiu pilotar sua moto até a Unidade de Pronto Atendimento do Alto São Manoel e pedir socorro e depois de 4 horas foi transferido pelo SAMU para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

A vítima recebeu atendimento médico, fez exames e se constatou que a bala estava alojada perto do ombro. Recebeu alta e já está em casa. No Hospital Regional Tarcísio Maia o número de pacientes de todo o Oeste do Rio Grande do Norte é assustador.

A segunda chamada feita para o Ciosp, relatou o assassinato de José Marques de Aquino Sobrinho, o Dedé, de 46 anos, nas imediações do Posto de Saúde do bairro Santo Antônio, zona norte da cidade.

A vítima sofreu mais de dez tiros. José Marques estava na calçada de uma residência, quando chegou o atirador. Ele tentou correr, mas foi alcançado e baleado pelo menos 14 vezes.

Existe informações que outra pessoa teria sido baleada na mesma ocasião, mas a princípio não apareceu para os policiais.

Um pouco mais tarde, o Samu socorreu Cristóvão Cândido da Silva Soares, de 42 anos, para o HRTM. Ele estava na calçada conversando com José Marques quando aconteceu o ataque e ele também foi atingido.



Neste caso, a Polícia Civil e o ITEP foram acionados para iniciar as investigações periciando o local da ocorrência, trabalho feito sob a coordenação do delegado Antônio Teixeira Junior.

O caso deve ser remetido para ser investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Mossoró/RN.