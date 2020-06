Buraco causa capotamento com 5 vítimas na BR 110, perto de Upanema

A grande quantidade de buracos no trecho que liga Mossoró à Campo Grande causou mais um acidente na tarde deste domingo (02). Ao tentar desviar de um deles, o motorista que seguida para Upanema perdeu o controle e capotou o carro. As vítimas foram socorridas e, apesar da gravidade do acidente, sofreram apenas escoriações pelo corpo.

A Polícia Rodoviária Federal registou mais uma acidente na tarde deste domingo (02), na BR 110, entre as cidades de Mossoró e Upanema.

Um carro tipo Ford Focus seguia sentido Mossoró a Upanema quando o motorista tentou desviar de um dos muitos buracos que existem na BR 110, perdeu o controle e capotou. O veículo terminou virado dentro do matagal que cerca a pista.



Apesar da gravidade do acidente, as 5 vítimas, 3 adultos e 2 crianças sofreram apenas escoriações pelo corpo. Elas se dirigiam a cidade Upanema para um velório.



Segundo informações de Renato Medeiros, do blog Contexto, unidades do SAMU, juntamente com a equipe de plantão do Corpo de Bombeiros, foram acionadas ao local. Ao chegar lá, 3 das vítimas já haviam sido socorridas por uma ambulância, que passou logo após o acidente, e levadas para o hospital da cidade de Upanema. As outras duas permaneceram no local.

Este tipo de acidente tem se tornado constante na estrada que liga Mossoró à cidade de Campo Grande, passando por Upanema, devido ao péssimo estado de conservação da pista.

Os buracos foram fechados pelo DNIT, porém com material de baixa qualidade, fazendo com que a maioria deles se abrisse novamente.

Os motoristas que transitam por esse trecho devem redobrar a atenção, principalmente durante as chuvas e no período noturno.





SOBRE AS VÍTIMAS

O MOSSORÓ HOJE tentou fazer um contato com o Hospital de Upanema para confirmar os nomes e o quadro de saúde das vítimas que sofreram o acidente na BR 110.

A atendente deixou o telefone ligado e foi conversar com outra pessoa. Na conversa, a outra pessoa confirmou que realmente haviam dado entrada 3 vítimas do acidente.

As duas conversando combinaram não fornecer os nomes das vítimas e dá uma desculpa a imprensa. Para elas, basta dizer que estavam fazendo o atendimento as vítimas.

A moça voltou a conversar com o MOSSORÓ HOJE e repassou o combinado. Quando insistimos, ela disse que as três vítimas estavam bem. Só escoriações.

Ao contrário do que foi divulgado inicialmente, eram 5 vítimas e não seis.