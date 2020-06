Prefeitura divulgada horários de apresentações no Pingo da Mei Dia

A Prefeitura Municipal de Mossoró divulgou a ordem das apresentações e o horário em que cada atração subirá nos trios durante o Pingo da Mei Dia, neste sábado (8).

O evento de abertura do Mossoró Cidade Junina será iniciado, pontualmente, ao meio dia, com as apresentações de Forró Com Ela, Nataly Vox e Nuzio Medeiros, nos trios Zueira, Absolut e Backstage, respectivamente.

O quarto trio, Oxigênio, começará a rodar no Corredor Cultural, a partir das 14h, com umas das atrações principais da tarde, a banda Saia Rodada.

A programação segue, com mais 8 atrações, até as 22h.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

12h – Forró com Ela – Trio Zueira

12h – Nataly Vox – Trio Absolut

12h – Nuzio Medeiros – Trio Backstage

14h – Saia Rodada – Trio Oxigênio

15h – Renata Falcão – Trio Absolut

15h – Forró dos 3 – Trio Backstage

15h – Renno – Trio Zueira

17h – Aline e Dayvid – Trio Oxigênio

18h – André Luvi – Trio Absolut

18h – João Neto – Trio Zueira

18h – Giannini Alencar – Trio Backstage

20h – Mozão – Trio Oxigênio