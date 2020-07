Os professores de escolas públicas do Rio Grande do Norte têm até o dia 22 de julho para se inscrever para trabalhar no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Para cada domingo de prova é pago R$ 342, o que corresponde a R$ 28,50 por hora. As inscrições podem ser feita pela internet.

Podem se inscrever docentes da rede estadual e municipal de ensino para atuarem na Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Enem. Nos dias de prova, 3 e 10 de novembro, os certificadores atuarão como representantes do Inep, conferindo vários procedimentos nos locais onde o Enem estiver sendo aplicado.

O Inep exige uma nota mínima em um curso de capacitação a distância, realizado após as inscrições. Os professores também precisam cumprir alguns critérios para se inscreverem.

Os interessados devem ser docentes da rede estadual ou municipal de ensino, efetivo e registrado no Censo Escolar 2018, ter formação mínima em nível médio, não estar inscrito como participante do Enem 2019, não ter cônjuges/companheiros ou parentes - até o terceiro grau – inscritos no Enem 2019.

O profissional também não pode ter vínculo com as atividades do processo logístico de elaboração, impressão, distribuição, aplicação ou observação da aplicação do exame, e nem com o processo de correção da redação.

