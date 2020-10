Prefeituras do Rio Grande do Norte anunciam interesse em escolas militares

As prefeituras de Natal, Mossoró e Parnamirim, as três maiores cidades potiguares, anunciaram que vão se candidatar para tentar conseguir para o município, pelo menos, uma das duas escolas que a União quer implantar, inicialmente, no estado.

Segundo o Ministério da Educação, nesta sexta-feira (4) foi aberto um novo período de adesão, desta vez voltado para os municípios. As prefeituras interessadas poderão solicitar participação até 11 de outubro.

De acordo com o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) e prefeito de São Paulo do Potengi, José Leonardo Cassimiro Araújo, conhecido como Naldinho, ainda não há um levantamento de quantos municípios potiguares deverão se candidatar às vagas, porém ele recebeu relato de alguns.

"A gente só deve ter um balanço mais preciso quando o prazo para essa adesão estiver encerrando", disse.

ESCOLA CÍVICO-MILITAR

O modelo de escola cívico-militar é uma proposta do governo federal para uma gestão escolar compartilhada entre educadores e militares.

No dia 5 de setembro o governo lançou um programa para estimular a criação de escolas cívico-militares em estados e municípios.

A ideia inicial do governo era ofertar 216 escolas cívico-militares em todos os 26 estados e no Distrito Federal até 2023. Para 2020, o objetivo é contemplar 54 escolas com o orçamento de R$ 54 milhões, sendo R$ 1 milhão por escola.

O Ministério da Defesa utilizará militares da reserva das Forças Armadas para trabalhar nas escolas que aderirem ao novo programa. Os militares deverão ser contratados por meio de processo seletivo, com tempo mínimo de serviço de dois anos, prorrogável por até 10 anos.

Os militares passarão por treinamento e receberão 30% da remuneração que recebiam antes da aposentadoria. Estados e municípios poderão destinar policiais e bombeiros militares para auxiliar na disciplina e organização das escolas.