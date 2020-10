Setor de empregabilidade da Prefeitura de Mossoró oferta mais de 100 vagas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico de Mossoró, através do setor de empregabilidade, está ofertando mais de 100 vagas em diversas áreas.

Na lista anunciada constam vagas para auxiliar de plataformista, eletricista, mecânico, operador de multiuso, soldador, vendedor externo, entre outras.

“O Desenvolvimento Econômico realiza a intermediação de empregos, contribuindo para a geração de empregos em Mossoró. As empresas apresentam as informações e o setor recebe os currículos e auxilia a população no processo de seleção das vagas”, informa Lahyre Neto, secretário da pasta.

As vagas e requisitos necessários estão disponíveis no Painel de Empregos, no site da Prefeitura de Mossoró.

Os interessados também podem entrar em contato com a secretaria, localizada na Rua Rui Barbosa, 282, Alto da Conceição, ou pelo telefone (84) 3315-5223, e obter mais informações.