Senado convoca presidente da Petrobras para explicar saída do NE

Nesta quarta-feira (16) a Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) aprovou a realização de audiência pública para ouvir o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco.

O objetivo é falar sobre desinvestimentos e projetos de mitigação de danos causados pelo fim de atividades da empresa no Nordeste. A data do debate ainda será definida.

O requerimento, de autoria do senador Jean Paul Prates, foi elogiado por senadores presentes na reunião, especialmente os do Rio Grande do Norte.

Segundo a senadora Zenaide Maia, o estado já foi o maior explorador de petróleo em terra e está sofrendo com o desemprego gerado pelo desinvestimento da Petrobras.

“Isso é muito desemprego, e lá a gente ainda se preocupa porque eles estão até transferindo os profissionais. O número de desemprego e a queda da arrecadação é imensa. É importante que o presidente venha aqui explicar como é isso”, afirmou.

O senador Styvenson Valentim subscreveu o requerimento e elogiou a iniciativa.

“Muito boa a proposição de audiência pública do senador Jean Paul. Mostrar para já a nossa preocupação dessa retirada e quanto vai ter de impacto essa retirada. E o motivo também”, afirmou.