Policiais Civis aceitam nova proposta do governo e encerram paralisação

Após acordo com o Governo, os policiais civis do Rio Grande Norte decidiram por encerrar a Operação Zero que estava sendo realizada desde o início da manhã desta sexta-feira (8).

A categoria aceitou a última proposta apresentada pelo Governo do Estado durante reunião com o SINPOL-RN, no início da tarde. Com a deliberação por encerrar a paralisação, as delegacias voltam ao funcionamento normal.

ACORDO

No início da tarde, o Governo apresentou ao SINPOL-RN uma proposta que vai atender ao pleito de reestruturação da carreira dos Agentes e Escrivães, aplicar as promoções que estão em atraso, bem como outros pontos da pauta de reivindicações.

A diretoria do sindicato levou a proposta para os policiais civis que estavam na Central de Flagrantes, em Natal, durante todo o dia. Em assembleia geral, a maioria decidiu aceitar.

A partir de agora, o SINPOL-RN e o Governo vão trabalhar na finalização da minuta de um Projeto de Lei para ser enviado à Assembleia Legislativa ainda neste mês de novembro.

OPERAÇÃO ZERO

Deflagrada no início da manhã desta sexta-feira (8) a Operação Zero tinha paralisando os atendimentos da Polícia Civil em todo os estado.

Em Mossoró estava sendo realizado apenas flagrantes e locais de crimes. Já em Natal, os atendimentos estavam sendo realizados no Quartel do Comando Geral da Polícia Militar.