Presenciei uma cena de horror na BR 304, narra Edwardo Vinnícius

O Jornalista Edwardo Vinnícius foi testemunha ocular do acidente que vitimou uma pessoa e deixou outra três feridas na BR-304, próximo ao município de Lajes, neste segunda-feira (18).

Uma das vítimas do acidente foi a Prefeita de Luís Gomes, Mariana Fernandes, que sofreu apenas algumas escoriações.

O acidente grave é apenas mais um número dentre os muitos que já ocorreram na BR-304, reforçando a necessidade urgente de duplicação da rodovia.

CONFIRA O RELATO NA ÍNTEGRA

Hoje presenciei uma cena de horror na BR 304.

Vinha dirigindo no sentido Natal/Mossoró e na altura da cidade de Caiçara do Rio dos Ventos, já seguindo para Lajes, tentei ultrapassar uma L200 e desisti porque vinha um Fiat Uno no sentido contrário.

Seta ligada, espero o Fiat passar. Esse vinha normalmente na sua faixa sentido Mossoró/Natal.

Porém do nada e ao se aproximar do cruzamento com a L200, o Fiat simplesmente invade a faixa contrária (ou seja, a que eu estava junto a L200) e pega em cheio a pickup.

Meu pai, logo no banco atrás de mim, prevendo a batida ao ver a invasão do Fiat, gritou para que eu freasse logo o carro para que a gente também não fosse atingido. E assim fiz.

Ao se chocar, o Fiat apenas desacelerou instantaneamente e ficou cruzado na pista. Já a L200, girou e capotou cerca de três vezes, parando em cima do acostamento e também cruzado na pista.

Desci imediatamente do carro e de cara constatei o óbito momentâneo do motorista do Fiat, que estava sentado ainda no seu banco e com os cintos atados.

Depois corri para a L200 e encontrei todos bastantes nervosos e em estado de desespero. Uma das mulheres reclamava de fortes dores na altura do tórax e, já com a ajuda de outro carro que parara no sentido Mossoró/Natal, tentamos transportá-la para o hospital mais próximo.

Com o tempo, percebemos que felizmente todos os ocupantes da L200 só sofreram pequenas escoriações e um grande susto.

Segui viagem e agora estou aqui agradecendo pela força do bem que me fez permanecer atrás daquela L200.

“Ah, Edwardo, mas ao invés de você e sua família, outros sofreram as mesmas coisas.” É verdade. Mas eu tenho uma ligação divina com Deus e sem a intercessão de nenhum “profeta” ou instituição religiosa que nossas vidas são traçadas com os mínimos detalhes. Tudo tem um motivo. Tudo é determinante.

Aquela L200 era alta. Tinha airbags. Isso foi primordial para que seus ocupantes não sofressem gravemente com a batida. Porém, se a batida fosse envolvendo o carro que eu estava dirigindo, muito provavelmente nenhum de nós alí dentro teríamos sobrevivido. A batida foi muito forte e o nosso carro ficaria igual o carro da vítima: totalmente destruído.

Obrigado, Deus, por minha vida. Obrigado, Deus, pela vida dos meus familiares. E que o senhor possa confortar todos os enlutados pela vida perdida nesse triste acidente.