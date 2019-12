Projeto de Extensão da UERN leva cursinho gratuito para apenados

Nesta sexta-feira (22) tem início o cursinho gratuito voltado para apenados da Penitenciária Mário Negócio, em Mossoró, que irão prestar o Enem voltado a Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL).

As aulas serão realizadas através do projeto de extensão “Cidadania - Cursinho Popular Inclusivo da UERN”, coordenado pelo Professor Dr. Jefferson Garrido, do Departamento de Comunicação Social da UERN.

Ao todo, serão 6 encontros, realizados sempre nas sextas-feiras, das 13h30 às 17h30, e sábados, das 8h às 12h, (dias 22, 23, 29 e 30 de novembro e 6 e 7 de dezembro). As provas serão realizadas nos dias 10 e 11 de dezembro.

De acordo com o professor Jefferson, 75 apenados vão participar das aulas, divididos em 3 turmas, sendo duas masculinas e uma feminina.

As aulas serão ministradas por alunos de graduação e pós-graduação da UERN, UFERSA, UnP e do IFRN, de Mossoró, com revisão e intensivo das 10 disciplinas que farão parte da prova do Enem PPL.

“O nosso projeto tem como objetivo proporcionar uma medida de ressocialização para essas pessoas e é uma forma da universidade cumprir seu papel social. É dever da universidade oferecer à população uma educação pública e de qualidade para todos”, explicou Jefferson.

Quanto ao material de estudo, o professor contou que cada professor envolvido no projeto produz o seu próprio material e o sistema penitenciário estadual, parceiro no projeto reproduz em quantidade e distribui entre os estudantes.

Jefferson lembra, ainda, que só é possível participar do Enem PPL quem concluiu o Ensino Médio, incluindo os apenados que fizeram a prova do Enceja 2019.

.