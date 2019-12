11 estudantes do Rio Grande do Norte foram classificados como finalistas na Etapa Regional da 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa – Escrevendo o Futuro, concurso nacional que envolve alunos de escolas públicas de todos os estados brasileiros.

Dos 11 finalistas, nove são estudantes da rede estadual de ensino do RN e representarão o estado na última fase da olimpíada, a Etapa Nacional, que acontece no dia 9 de dezembro na cidade de São Paulo.

Realizada anualmente, a olimpíada tem por objetivo apoiar os professores no desenvolvimento das práticas de ensino da escrita e leitura, ao mesmo tempo em que estimula nos estudantes o interesse por essas áreas.

Nesta edição, o tema para a produção textual dos alunos foi “O lugar onde vivo”, por meio do qual os estudantes foram instigados a aprofundar o olhar e a análise crítica sobre a realidade na qual estão inseridos.

A partir dessa temática os estudantes desenvolveram trabalhos distribuídos em seis categorias: Poema, voltada aos alunos do 5º ano do ensino fundamental; Memórias Literárias, destinada aos estudantes 6º e 7º anos; Crônica, contemplando os 8º e 9º anos; Documentário, para alunos do o 1º e 2º ano do ensino médio; e por último Artigo de Opinião, voltado aos concluintes do 3º ano do ensino médio.

Na Etapa Nacional, serão revelados os nomes dos vencedores em cada categoria.

ETAPAS DE SELEÇÃO

A Olimpíada é dividida em três principais fases, sendo a primeira a Etapa Escolar, que é realizada a nível municipal, quando as escolas promovem oficinas formativas com seus alunos.

“Os professores fazem oficinas com os alunos dentro do gênero que foi escolhido a ser trabalhado, que é dentro da etapa escolar”, explica a técnica de avaliação da Secretaria de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer (SEEC), Verônica Costa.

A partir das oficinas as escolas orientam a produção dos trabalhos dos alunos, a fim de selecionam aqueles considerados os melhores. “O aluno que sai da etapa escolar vai concorrer com outros alunos de outras escolas na etapa municipal”, ressalta Verônica.

Em sequência, as secretarias estaduais de educação selecionam, por meio de Comissões Julgadoras Estaduais, os melhores trabalhos e enviam as produções que representarão o estado na Etapa Regional, quando os estados se organizam em grupos definidos pelas regiões.

Por último, encaminha-se para a Etapa Nacional, onde, por meio de um encontro que envolve todos os finalistas nacionais, será realizada a premiação do vencedor de cada gênero.

Além dos alunos, os professores orientadores também concorrem em uma categoria específica, que é a de Relato de Prática, na qual o docente descreve o trabalho de orientação dedicado aos alunos.

CONHEÇA OS FINALISTAS POTIGUARES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO:

Categoria Crônica

Aluno: Francisco Felipe da Silva

Escola Estadual Professora Maria das Graças Silva (Jucurutu)

Aluno: Thiago Moreira de Abrantes

Escola Estadual 26 de Março (Paraná)

Categoria Memórias Literárias

Aluno: Rayssa Damárys Fontes de Araújo

Escola Estadual Vicente de Fontes (José da Penha)

Categoria Poema

Aluno: Davi Henrique Teófilo de Azevedo Lima

Escola Estadual Natália Fonseca (Bom Jesus)

Categoria Documentário

Alunos: João Vyctor de Paula, Nathália Rocha e Raphael Dias

Centro Estadual de Educação Profissional Ruy Pereira dos Santos (São Gonçalo do Amarante)

Categoria Artigo de Opinião

Aluno: Antônia Edlâne de Souza Lins

Escola Estadual Desembargador Licurgo Nunes (Marcelino Vieira)

Aluno: Arysnágilo Waldoniêr Pinheiro Vieira

Escola Estadual Vicente de Fontes (José da Penha)