O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) será realizado no próximo domingo (24), em 1.063 municípios brasileiros.

Cerca de 435 mil estudantes de diversas graduações estão inscritos para fazer a prova, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O presidente substituto do Inep, Camilo Mussi, avalia que um bom desempenho no Enade pode trazer benefícios na hora de conseguir um emprego.

“É importante que o aluno que vai fazer o Enade tenha noção de que o exame é um dos elementos usados para avaliar a instituição em que ele se formou”.

Conforme o Inep, o estudante precisa fazer o exame para colar grau e receber o diploma, mas não existe a obrigação de uma nota mínima para que ele seja aprovado. Alguns estudantes acabam, portanto, não se dedicando ao exame.

O local de prova de cada participante está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser acessado no Sistema Enade.

No Enade 2019 serão avaliados os formandos nos cursos das áreas de Ciências Agrárias, Ciências da Saúde e áreas afins; Engenharias e Arquitetura e Urbanismo; e os cursos de tecnologia nas áreas de Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos Naturais, Militar e de Segurança.

A prova conta com 10 questões de formação geral e 30 questões relacionadas à área de formação, sendo divididas em itens discursivos e de múltipla escolha. A participação no exame fica registrada no histórico escolar e é pré-requisito para a colação de grau.