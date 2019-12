Agricultor mata a esposa e depois comete suicídio em Santa Cruz

Um homem matou a companheira e depois cometeu suicídio dentro da casa em que os dois moravam, na zona rural do município de Santa Cruz, na região do Trairi do Rio Grande do Norte. O caso foi registrado pela polícia no início da manhã desta sexta-feira (22).

A polícia chegou até o imóvel, no Sítio Bom Sucesso, onde estavam os dois, depois que um vizinho acionou as equipes.

De acordo com a PM, essa testemunha encontrou mais cedo com o agricultor Severino Bezerra da Silva, que estava “visivelmente alterado” e disse que ia para casa.

A testemunha então resolveu passar na residência um pouco mais tarde. Depois de chamar e ninguém responder, foi até a janela e, por uma brecha, viu Severino pendurado no teto por uma corda.

No chão, o vizinho viu um corpo. Era Maria Fernandes de Oliveira, companheira do agricultor.

O homem acionou a Polícia Militar. Ao chegarem no local, os policiais entraram na casa e se depararam com os dois mortos.

A mulher apresentava contusões na cabeça. Ela tinha 30 anos e o seu companheiro, 37.