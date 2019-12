Na manhã desta sexta-feira (22) um homem esfaqueou a ex-companheira e os dois filhos dela foram por não aceitar o fim do relacionamento.

O crime aconteceu no Projeto de Reforma Tocantins, na zona rural de Porto do Mangue, no Oeste do Rio Grande do Norte.

Segundo informações do Sargento Valdemir, comandante do Destacamento de Policia Militar da Serra do Mel, o agricultor Francisco Leandro da Costa, conhecido como “Xexeu”, de 64 anos, foi até a casa da sua ex-companheira, Eliete Fonseca Souza, de 53 anos, tentar retomar o relacionamento.

Como a mulher não aceitou o pedido de reconciliação, “Xexeu” tentou mata-la a golpes de faca peixeira. Os dois filhos de Eliete, Sueldo Souza Fonseca, de 27 anos, e Sandemberg Fonseca Sousa, de 30 anos, estavam cortando castanha ao lado de casa e saíram em defesa da mãe. Por pouco não foram assassinados pelo ex-padrasto.

Sueldo sofreu um corte no braço direito e Sandemberg sofreu ferimentos no pulso e no dedo. Mãe e filhos foram socorridos para o Hospital do Município de Serra do Mel.

Devido a gravidade dos ferimentos, Eliete Fonseca foi transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Seus filhos foram medicados e liberados na Serra do Mel.



Ainda segundo o Sargento Valdemir, após o atentado “Xexeu” fugiu para a casa de familiares na Vila Pará, na Serra do Mel e está sendo procurado pela polícia de Serra do Mel e de Porto do Mangue, que tem a frente o Sargento Alex.

O caso será apurado pela Delegacia da Polícia Civil de Areia Branca.