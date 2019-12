SESED forma 413 novos sargentos na Polícia Militar no Rio Grande do Norte

A Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Pública formou mais 413 novos sargentos na Policia Militar do Rio Grande do Norte, em solenidades realizadas neste fim de semana em Caicó, Pau dos Ferros e Mossoró.

Em Mossoró, a solenidade de conclusão do Curso de Formação de Sargentos contou com a presença do governador em exercício Antenor Roberto, do secretário de Segurança Francisco Araújo e do comandante geral da PM, Coronel Alarico .





Formatura do CFS Caicó/RN

Na manhã desta quinta-feira (21), aconteceu a solenidade de encerramento do Curso de Formação de Sargentos - CFS/2019.2 na cidade de Caicó. Na oportunidade, 29 alunos concluíram com êxito o curso. Totalizando 413 formandos em todo o Estado.

O evento aconteceu no Centro Cultural Deputado Adjuto Dias.

A turma denominada "Cabo PM Antônio Araújo França" foi prestigiada com a presença do Subcomandante da PMRN e Chefe do Estado Maior, Coronel Mendonça, do Comandante do 6º BPM, Tenente Coronel Walmary Costa, do Comandante do CFAPM, Tenente Coronel Vilela, do Coordenador do Curso, Major Lopes, dentre outras autoridades civis e militares.

Formatura do CFS em Pau dos Ferros/RN

Já na tarde da quinta-feira (21), aconteceu a solenidade de encerramento do Curso de Formação de Sargentos - CFS/2019.2 na cidade de Pau dos Ferros. Na oportunidade, 21 alunos concluíram com êxito o curso. Totalizando 413 formandos em todo o Estado.

O evento aconteceu no auditório do Evolução Faculdade, Escola e Curso.

A turma denominada "Soldado PM Francisco Regielson Camilo (In Memoriam)" foi prestigiada com a presença do Subcomandante da PMRN e Chefe do Estado Maior, Coronel Mendonça, do Comandante do 7º BPM, Tenente Coronel Niltoildo, do Comandante do CFAPM, Tenente Coronel Vilela, do Prefeito da cidade Sr. Leonardo Nunes Rêgo, dentre outras autoridades civis e militares.

Formatura do CFS em Mossoró/RN

Na manhã desta sexta-feira (22), aconteceu a solenidade de encerramento do Curso de Formação de Sargentos - CFS/2019.2 na cidade de Mossoró. Na oportunidade, 78 alunos concluíram com êxito o curso. Totalizando 413 formandos em todo o Estado.

A turma denominada "Soldado PM Erimário dos Santos Silva" foi prestigiada com a presença do Vice Governador do Estado, Antenor Roberto, do Secretário de Estado da Segurança Pública, Coronel PM RR Araújo, do Comandante Geral da PMRN, Coronel Alarico, do Comandante da Regional 1, Tenente Coronel PM Humberto, do Comandante do CFAPM, Tenente Coronel Vilela, do Comandante do 12º BPM, Major PM Lima, dentre outras autoridades civis e militares.

Curso de Formação de Sargentos – CFS

O CFS teve carga horária de 720 horas/aula. Constitui-se uma das condições básicas para o Cabo da Polícia Militar ingressar no quadro de acesso para a promoção à graduação de Sargento. O curso contemplou diversas disciplinas que estão em consonância com os anseios da sociedade potiguar, tais como: tiro policial, gerenciamento de crises, abordagem policial, capacitação em policiamento comunitário, direitos humanos, dentro outras.

O Coronel PM Alarico, em sua fala, parabenizou a todos os novos sargentos e familiares presentes, enalteceu a importância do Curso de Formação de Sargentos e comemorou a confiança que o Governo do Estado e a população do RN tem depositado na Polícia Militar, que tem feito um excelente trabalho que comprava-se na redução dos índices de criminalidade no estado.