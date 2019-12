Marceneiro vai a júri popular por matar homem que derrubou sua moto

O crime aconteceu no dia 1º de janeiro de 2014, no Boa Vista. De acordo com a denúncia do MP, Diogo Ítalo da Silva, de 25 anos, teria matado Alysson da Costa Soares de Oliveira porque a vítima teria insistido em pegar carona com o réu no dia anterior ao crime e, em meio a discussão, derrubou o veículo no chão.