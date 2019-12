Polícia derruba muro de casa usada para tráfico de drogas em Mossoró

Nesta segunda-feira (25) a Polícia Civil de Mossoró demoliu um muro pertencente a uma residência, localizada no bairro Paredões, que servia de local para esconderijo de armas e drogas.

As equipes foram até o local para cumprir um mandado de busca e apreensão, pois investigações revelaram que a residência desabitada vinha sendo usada para o tráfico de drogas há mais de 20 anos na cidade.

“Ao chegarmos ao local, verificamos que a casa tinha reforço de segurança em sua estrutura, que impedia a entrada das equipes para o cumprimento do mandado judicial. As portas eram reforçadas com chapas e tubulação de ferro”, detalhou o delegado da 2ª Delegacia Regional, que comandou a operação, Luiz Fernando.

Diante da situação encontrada, a Polícia Civil conseguiu uma máquina retroescavadeira para conseguir acesso aos cômodos da casa.

Com a demolição do muro e de uma porta de aço, as forças de segurança conseguiram cumprir o mandado de busca e apreensão.

No local foram apreendidos crack, uma balança de precisão e sacos plásticos para acondicionar drogas. O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Mossoró.

A operação foi uma ação conjunta de policiais civis da 2ª Delegacia Regional, com apoio de policiais civis da Denarc e de policiais militares dos 2º e 12º Batalhões.