Evento visa potencializar oportunidades no setor petrolífero do RN

Com projeções otimistas no setor de petróleo, gás e energia para os próximos anos, oriundos da compra e exploração de campos maduros pela iniciativa privada, o Rio Grande do Norte, maior produtor de petróleo onshore (em terra) do país, vive um momento de expectativa na retomada dos investimentos da cadeia produtiva local.

Para potencializar as oportunidades no setor, o Sebrae no Rio Grande do Norte e Redepetro-RN realizam o Mossoró Oil e Gas Expo, maior evento onshore do Brasil, que ocorrerá entre esta terça-feira (26) e quinta-feira (28), no Expocenter, em Mossoró.

A entidade aposta na aproximação entre grandes empresas e fornecedores locais para estimular a competitividade e fortalecer o segmento no Estado.

O evento ocorre dez anos após o Sebrae/RN congregar fornecedores de bens e serviços no setor de petróleo, gás e energia por meio da Redepetro-RN, com a implantação da entidade em 2009, e reafirma o compromisso do Sebrae com o setor.

Além de vasta programação de palestras que debatem o atual cenário do petróleo, gás e energia, o Sebrae RN realizará, ainda, Rodada de Negócios, nesta quarta-feira, 27, dentro do Mossoró Oil e Gas Expo.

O evento contará com a participação de 11 empresas âncoras, e estarão reunidas com dezenas de fornecedores potiguares, no estande da entidade. A expectativa é que sejam realizadas mais de 150 reuniões de negócios.

“O Sebrae tem um papel relevante de promover a inserção, de forma competitiva, das micro e pequenas empresas da cadeia produtiva do setor de petróleo e gás do estado, e o evento é uma grande oportunidade de gerar negócios e fortalecer o setor, especialmente diante do novo momento que vivemos, com projeções bem positivas para os próximos anos”, afirma Robson Matos, gestor do Projeto de Petróleo e Gás do Sebrae RN.

O Mossoró Oil e Gas Expo englobará, também, o IV Fórum Onshore Potiguar 2019 e o I Simpósio de Petróleo e Gás do Onshore Brasileiro, em parceria com a Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa).

Ao todo, serão 65 expositores em 80 estandes,, sendo 63 empresariais e três institucionais. Trata-se de empreendimentos na área de petróleo e gás de vários Estados do Brasil e de outros países, que vêm a Mossoró conhecer novas tendências do mercado, a partir do plano de ação do Programa de Revitalização da Atividade de Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural em Áreas Terrestres (Reate 2020), do Governo Federal, que será apresentado no evento.

Entre as empresas participantes, estão a Potiguar E&P, 3R Petroleum e Petro-Victory, que este ano adquiriram da Petrobras o direito de explorar poços maduros, especialmente na região Oeste do Estado, no projeto de vendas de ativos da estatal, e campos na bacia potiguar, em Leilão de Oferta Permanente da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).