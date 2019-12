Prouni: como funciona a renovação semestral do programa?

A bolsa do Prouni deve ser atualizada no final de todos os semestres. O estudante bolsista precisa assinar o Termo de Atualização do Usufruto da Bolsa, que fica disponível na coordenação do Prouni da instituição de ensino.

É importante ficar atento quanto ao rendimento acadêmico, que é um dos requisitos para poder continuar com a bolsa. A renovação semestral do Prouni é um processo obrigatório para todos os beneficiários do Programa Universidade para Todos.

O procedimento garante a permanência do auxílio estudantil para que o estudante possa continuar com a bolsa de estudo no semestre seguinte.

Quem não atualizar o Termo e o coordenador Prouni da faculdade não lançar a atualização no sistema SisProuni, o benefício ficará suspenso por ausência de renovação. No entanto, o estudante não perde a bolsa, nem fica devedor durante o período de suspensão.

Podem participar do processo seletivo do Prouni as pessoas que:

- tenham feito o Enem 2019;

- tenham obtido média mínima de 450 pontos nas provas objetivas do Enem;

- não tenham zerado a redação do Enem;

- tenham renda familiar máxima de três salários mínimos por pessoa;

- tenham estudando o ensino médio em escola pública;

- tenham estudado o ensino médio em escola particular com bolsa integral;

- não tenham diploma de ensino superior.

Professores da rede pública de ensino que estejam no exercício do magistério também podem concorrer às bolsas para cursos na modalidade de licenciatura, bem como pessoas com deficiência, e sem a necessidade de comprovar renda.