Júri se reúne para julgar réu duas vezes nesta quarta-feira, em Mossoró

O Tribunal do Júri Popular se reúne duas vezes, nesta quarta-feira, 27, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, para julgar o mesmo réu, por dois crimes de homicídios distintos, ocorridos nos meses de agosto e dezembro de 2011 na zona sul de Mossoró-RN.

O réu é o cadeirante Mário Ranyelle da Silva Lima, o Fabinho do Oião, de 26 anos, que atualmente está preso na cidade de Aquiraz, no Estado do Ceará.

As vítimas são:

Antônio Cícero Almeida de Assis, assassinado a tiros dentro de casa às 21 horas do dia 6 de agosto de 2011, na Rua João Damásio, do bairro Belo Horizonte.

Jorge Willamy da Silva, assassinado a tiros em casa às 18 horas do dia 2 de dezembro de 2011, na Rua Vicente Ferreira Duarte, perto da Rua João Damásio, no bairro Belo Horizonte.

Antônio Cícero teria sido assassinado por estar invadindo a área de venda de drogas do réu Fabinho Oião, que para executar o “concorrente”, contou com a ajuda do comparsa Antônio Magnos de Sousa Silva, o Neném Doido, que já foi morto.

Já Jorge Willamy foi assassinado por Fabinho do Oião, que para praticar este crime contou com a ajuda de outro comparsa, no caso Francisco Felipe de Lima, que por sinal também já foi assassinado. O motivo deste crime seria uma intriga entre Oião e Willamy.

Nos dois casos, vão funcionar o promotor Ítalo Moreira Martins, representando o Ministério Público Estadual, enquanto a defesa do réu em um processo será feita pelo defensor público Diego Melo e no outro pelo advogado José Carlos Santana.

Os trabalhos do Tribunal do Júri Popular estão previstos de começaram de 10h, sob a presidência do juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros, que pretende iniciar o segundo júri do mesmo réu assim que concluir os trabalhos do primeiro.