Participantes que pediram reaplicação do Enem podem consultar resultado

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano, que solicitaram reaplicação do exame por conta de problemas logísticos nos dias das provas, podem consultar o resultado da solicitação na Página do Participante do Enem.

Ao todo, 3,9 milhões de estudantes compareceram a, pelo menos, um dia de prova realizado nos dias 03 e 10 de novembro. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas

Educacionais Anísio Teixeira (Inep), foram registradas 76 ocorrências, incluindo queda de energia, desastres naturais, entre outros problemas que acabaram prejudicando alguns candidatos. Por conta disso, o prazo para os participantes solicitaram a reaplicação do exame foi de 11 a 18 de novembro.

Os estudantes cujos pedidos foram aprovados poderão refazer as provas do Enem nos dias 10 e 11 dezembro. De acordo Inep, os locais de prova ainda serão divulgados.

Pelo edital, têm direito à reaplicação os candidatos que foram prejudicados por problemas logísticos como: desastres naturais que tenham prejudicado a aplicação devido ao comprometimento da infraestrutura do local; falta de energia elétrica que tenha comprometido a visibilidade da prova pela ausência de luz natural; e erro de execução de procedimento de aplicação pelo aplicador que tenha levado ao comprovado prejuízo do participante.

Os estudantes que sentiram alguma indisposição ou tiveram algum problema de saúde e saíram da sala onde estava sendo aplicada a prova não terão direito à reaplicação, segundo as regras do exame.