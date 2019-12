Paulo Roberto da Silva, de 36 anos, é suspeito de ter simulado um assalto na loja onde Renata Ranyelle Almeida, 23 anos, trabalha, no sábado (23), para tentar matar a jovem. As câmera de segurança do local filmaram toda a ação. Qualquer informação do sujeito o cidadão deve entrar em contato com o número 181 ou 84 3353 4718 (DP de São Miguel)

Nesta quinta-feira (28) a justiça do Rio Grande do Norte emitiu um mandado de prisão temporária para o ex-namorado de Renata Ranyelle Almeida, 23 anos, jovem que foi agredida com um disparo de arma de fogo no rosto, no sábado (23), em São Miguel/RN.

Paulo Roberto da Silva, de 36 anos, é suspeito de ter simulado um assalto na loja onde Ranyelle trabalha, para tentar matar a jovem. As câmera de segurança do local filmaram toda a ação.

De acordo com as investigações realizadas pela equipe da Delegacia Municipal de Polícia Civil de São Miguel, comandadas pelo delegado Cristiano Zadrozny, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento.

A Polícia Civil solicita que a população envie denúncias anônimas que ajudem na localização de Paulo Roberto.

Informações que possam colaborar com a prisão de Paulo Roberto devem ser enviadas para o Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Ou ligar direto na DP de São Miguel, no numero 84 3353 4718

Rannyelle está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Regional Tarcísio Maia. O estado dela ainda é considerado grave.

