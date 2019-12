Mulher é morta com um tiro na boca em uma calçada de casa no bairro Bom Jardim

A polícia militar confirmou o homicídio de uma mulher, identificada até o momento somente como Gorete, na Rua Artur Bernardes, no bairro Bom Jardim.

De acordo com informações da PM, a vítima, veio a ser identificada como Maria Gorete Andrade Senhor, de 58 anos, estava sentada na calçada da casa noturna, quando dois homens bem vestidos chegaram em uma moto e atiraram contra ela.

O Delegado José Vieira, da II Delegacia de Polícia Civil de Mossoró confirmou que a vítima foi morta com apenas um disparo de arma de fogo que adentrou a boca e transfixou o crânio. Segundo ele, o crime tem características de execução.

Informações no local dão conta que os criminosos estavam “muito bem vestidos”. O crime aconteceu por volta das 11h. A Samu ainda chegou a ser acionada, mas já estava sem vida, sentada em uma cadeira.

Informações não oficiais de moradores da rua dão conta que o local onde Gorete foi morta é usado como ponto de prostituição.

A PM fez o isolamento do local até a chegada da Polícia Civil e do Itep para iniciar as investigações. O crime será investigado pela delegacias especializada em homicídios.