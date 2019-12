PM registra tentativa de homicídio no Pousada dos Thermas em Mossoró

A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio por volta das 16h30 desta sexta-feira (29), na Pousada dos Thermas, na região do Abolição IV, em Mossoró

A vítima foi identificada como Yuri Glênio de Lima Almeida, de 19 anos. De acordo com informações de testemunhas no local, o rapaz estava trafegando em uma bicicleta quando foi surpreendido por criminosos que se aproximaram e atiraram contra ele.

De acordo com informações da PM, os criminosos desferiram 3 tiros contra Yuri, mas apenas dois atingiram o rapaz, sendo um no tórax e outro no braço.

Uma viatura do Samu foi acionada para socorrer a vítima. Ele foi levando na ambulância para o Hospital Regional Tarcísio Maia, onde passará por cirurgia para remoção dos projéteis.

Até o momento, a polícia ainda não sabe a motivação do crime. A polícia civil deve colher informações com a rapaz para iniciar as investigações.