Buraco ocasiona acidente com três mortes e um em estado grave na RN 118

Sargento Da Costa, do Alto do Rodrigues disse que três das quatro vítimas são da mesma família. Ele confirmou que realmente o piloto de uma das motos tentou desviar de um buraco e bateu de frente na que vinha no sentido contrário

Um buraco na pista teria sido a causado de uma batida frontal entre duas mortos no início da noite deste domingo (1 de dezembro de 2019) na RN 118, deixando três mortos e um ferido gravemente, perto do município do Alto do Rodrigues-RN.

As vítimas fatais são: Galtierre de Souza de 37 anos, Francisco Edson da Silva Carlos, de 25 anos, Erick Gabriel de Souza Silva, de 19 anos. Lindalva Gabriely de Souza Silva, de 17 anos, foi socorrida em estado grave para o hospital.

As vítimas moravam na zona rural do município. O Sargento Da Costa, confirmou que o piloto de uma das motocicletas foi desviar um buraco e bateu de frente em outra motocicleta que trafegava no sentido contrário.

Os corpos foram removidos para exames e identificação oficial na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, em Mossoró, e o caso deve ser investigado pela Delegacia de Polícia Civil local. Os primeiros levantamentos foram feitos pela Polícia Militar.