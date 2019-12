Sesap abre Processo Seletivo para residência médica no Walfredo Gurgel

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) abriu seis vagas para Residência Médica do Programa de Cirurgia - Pré-Requisito em Área Cirúrgica Básica no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

As inscrições no processo seletivo podem ser realizadas até 17 de janeiro de 2020, no horário das 08h às 17h, na Residência Médica em Cirurgia Geral – COREME, no Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel, na Av. Senador Salgado Filho, s/n, Tirol, Natal.

O comprovante de pagamento, bem como toda a documentação necessária deve ser apresentada no ato da inscrição. A documentação pode ser conferida no edital.

As inscrições poderão também ser efetuadas pelo correio através de carta Registrada ou SEDEX, devendo o candidato enviar toda a documentação autenticada em cartório até o dia 17 de janeiro de 2020, para o endereço do local de inscrições.

O processo seletivo será realizado em duas fases, uma mediante aplicação de prova escrita objetiva, em 27 de janeiro de 2020, das 8h às 12h, e outra, composta de prova oral, análise curricular e entrevista, em 31 de janeiro de 2020, às 8h.

Ambas as fases acontecerão na Disciplina de Medicina de Urgência (DMU-UFRN) – Comissão de Residência Médica Coreme-HMWG do Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel.

A Residência Médica em Cirurgia terá início em 1º de março de 2020, com duração de dois anos.

ACESSE O EDITAL COMPLETO.