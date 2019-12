Polícia registra mais um homicídio por arma de fogo no bairro Barrocas

A Polícia Militar registrou mais um homicídio por arma de fogo na cidade de Mossoró. O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (3), na Rua Major Gutemberg, perto da antiga Indufal.

A vítima foi identificada como Sérgio Murilo Brilhante, de 28 anos. Ele estava trafegando em sua motocicleta quando foi alvejado com cerca de dois tiros na região da cabeça.

De acordo com a PM, no local ninguém quis dar informações sobre o crime. Até o momento, não se sabe quantos criminosos participaram da ação e nem a motivação do homicídio.

O Itep removeu o corpo para ser necropsiado na sede do instituto e aguardar a presença de algum familiar da vítima, para liberação para o velório.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídio e Proteção à Pessoa, de Mossoró.

FOTO: WILTON ALVES