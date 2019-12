PRF prende homem transportando 20kg de maconha em Acari

Na tarde desta terça-feira (3) a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 20 kg de maconha, no Km 40 da BR-427, no município de Acari, no Rio Grande do Norte.

A droga estava sendo transportada por um homem de 27 anos, que estava conduzindo um veículo modelo Classic.

Durante a abordagem, o homem falou que reside na zona norte de Natal e que estava levando a droga para ser entregue em Caicó.

Disse ainda que era formado em Recursos Humanos e estava desempregado. Pelo serviço, receberia a quantia de mil reais.

Diante do flagrante, o homem foi preso e encaminhado, junto com a droga à Delegacia de Polícia Civil da cidade de Acari.