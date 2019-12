Senhor confessa ter dado 15 facadas na vizinha por socorrer a mulher dele

Delegado José Vieira investiga o caso do senhor que deu 15 facadas na vizinha que dava guarita a mulher dele quando os dois brigavam

O senhor acusado de desferir 15 facadas na vizinha por dar guarita para a mulher dele, quando os dois brigavam, foi interrogado pelo delegado José Vieira, da II Delegacia de Polícia, nesta terça-feira (3), e levado para a Cadeia Pública de Mossoró. Ele está com preventiva decretada.

Albecir Cardoso Bezerra, de 63 anos, confessou o crime ao delegado. Ele também confirmou que realmente esfaqueou Maria Salete Ferreira da Silva Brito porque ela abrigava a mulher dele, Maria Jacinta da Silva Bezerra, de 47 anos, quando os dois brigavam.

No depoimento, Albecir Cardosos narrou que foi tirar satisfações com Maria Salete e lá esfaqueou ela. Maria Salete reagiu, dando uma forte cadeirada na cabeça dele. Por esta razão, ele pegou outra faca e furou mais vezes Maria Salete, que está internada no HRTM.

Albecir também foi conduzido ao HRTM, para receber cuidados médicos. Nesta terça-feira, 3, ele recebeu alta, foi ouvido e levado para a Cadeia Pública, onde vai aguardar decisão judicial. Maria Jacinta, que foi o pivô da tentativa de homicídio, não representou contra o marido.

Em contato com o MOSSORÓ HOJE, o delegado José Vieira disse que pretende concluir a investigação dentro prazo de dez dias, conforme previsto em lei, a contar do dia da ocorrência, ou seja, dia 1º de dezembro. A tentativa de homicídio foi no bairro Aeroporto II.

Já foram ouvidas algumas testemunhas e o réu. O delegado aguarda a vítima receber alta médica para prestar depoimento e também pretende colher provas técnicas, como exames de corpo delito e outros indícios que possam contribuir com a investigação.

Pretende enviar o processo a Justiça na próxima semana.