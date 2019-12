Allyson Bezerra doa R$ 40 mil à Liga Contra o Câncer de Mossoró

O deputado estadual Allyson Bezerra doou R$ 40.000 à Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer (LMECC). Os recursos são resultantes de sobras de verba de Gabinete. A escolha do local onde a verba seria investida foi feita através de votação, junto aos eleitores, nas redes sociais do deputado.

A decisão sobre a doação das sobras da verba de gabinete foi tomada pelo parlamentar mossoroense junto aos seus eleitores e internautas, por meio de votação feita em suas redes sociais, ao longo dos meses de outubro e novembro.

A verba de gabinete é o valor que a Assembleia Legislativa disponibiliza para cada parlamentar mensalmente para que ele possa investir no mandato.

O que eventualmente possa sobrar retorna para a própria Assembleia Legislativa, que faz uso dos recursos para outras finalidades internas.

Diante disso, Allyson decidiu colocar em votação por meio de suas redes sociais o destino das sobras.

“Deixar na Assembleia ou doar para instituições de saúde?”, indagou ele em vídeo publicado no dia 31 de outubro. A grande maioria dos internautas que participou da votação sugeriu ao parlamentar doar a quantia para a Liga de Mossoró.

“A verba de gabinete é um valor legítimo que cada parlamentar recebe para investir no mandato. Como nós tivemos essa economia decidimos doar. A ideia é contribuir com a saúde pública do nosso estado e da nossa cidade Mossoró, especialmente no tratamento de pessoas que sofrem com o câncer”, justifica.

A Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer cobre mais de 60 municípios da região de Mossoró, atendendo diariamente de forma gratuita, cerca de 210 pacientes em suas duas unidades, que compreende o Hospital da Solidariedade e a Casa de Saúde Santa Luzia (Centro de Oncologia).