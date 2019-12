Projeto Carreira Profissional capacita jovens para o mercado de trabalho

O SEST SENAT Mossoró lançou o Projeto Carreira Profissional, com o objetivo de capacitar jovens de 14 a 24 anos que desejam ingressar no mercado de trabalho ou buscar recolocação.

Durante o curso, os jovens serão preparados com conhecimentos sobre empregabilidade e princípios básicos para uma carreira profissional de sucesso.

Por meio do Carreira Profissional, a instituição vai oferecer às empresas um ranking dos profissionais pré-selecionados, contribuindo, assim, para que elas tenham em seu quadro funcional colaboradores mais bem instruídos.

CAPACITAÇÃO

A capacitação consiste em uma palestra sobre empregabilidade, com carga horária de 2h, e um curso presencial de 16h/a sobre gestão do tempo; ética profissional; desenvolvimento motivacional e trabalho em equipe; e qualidade e produtividade (5S).

Os jovens que tiverem interesse também poderão fazer cursos a distância (EaD), o que poderá conferir a eles maior pontuação.

O curso é gratuito para os dependentes dos trabalhadores do transporte. A comunidade em geral também pode participar, para isto, os valores devem ser consultados através do telefone de contato (veja abaixo).

RANKING DE APROVADOS

Ao finalizar a capacitação, o SEST SENAT vai avaliar os alunos no que diz respeito ao conhecimento adquirido e a questões subjetivas, como postura profissional e comprometimento.

Os aprovados serão cadastrados no site empregatransporte.sestsenat.org.br, o banco de talentos do SEST SENAT. Posteriormente, serão indicados às empresas, que, neste primeiro momento, não terão nenhum custo para usufruir do serviço. Basta aderirem ao projeto.

Mais informações: (84) 3064-0505