“Caminhoneiros da Luz” contará com a participação de mais de 250 caminhões

A terceira edição da romaria Caminhoneiros da Luz será realizada neste sábado sábado (7), a partir das 14h30, dentro da programação da Festa de Santa Luzia 2019.

O cortejo vai reunir mais de 250 caminhoneiros do Rio Grande do Norte e de outros estados que irão agradecer as bênçãos alcançadas neste ano de 2019 e renovar os pedidos de paz nas estradas.

Uma das novidades deste ano é o Caminhão Solidário. Todos os caminhoneiros que irão participar da romaria vão ofertas donativos, entre roupas, alimentos, brinquedos, etc, para serem doados, antes do Natal, às comunidades carentes.

A saída será às 14h30, do Posto Olinda, na BR-304 (Próximo ao viaduto da avenida João da Escóssia). O trajeto seguirá pelo complexo viário da BR-304, sentido Natal, e retornará pela Avenida Presidente Dutra.

O cortejo passará em frente à Catedral de Santa Luzia, onde será realizada a bênção dos Caminhoneiros. A romaria seguirá para os bairros Santo António (Baixinha) e Abolições I e II. O ponto de chegada será o Posto Maranata, na entrada do conjunto Santa Delmira, na BR-304.

Mais informações: (84) 98852-4668