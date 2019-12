Polícia prende jipeiro suspeito de matar amigo em confraternização

Na tarde desta sexta-feira (6) a polícia civil prendeu Ailton Berto da Silva, de 50 anos, na cidade de Goianinha.

O homem é suspeito de ter matado Fantone Henry Filgueira Maia, no sábado (30), durante uma confraternização de um clube de trilhas de veículos 4x4. O crime aconteceu na praia de Santa Rita, localizada no município de Extremoz.

Devido a tapinha na bunda, Jeepeiro mata amigo e deixa outros dois feridos





Ailton Berto da Silva estava sendo procurado desde a terça-feira (3), quando foi expedido um mandado de prisão temporária pela Justiça.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu durante um desentendimento que houve entre os participantes da festa. Ailton Berto sacou uma pistola e efetuou diversos disparos, atingindo Fantone Henry e mais duas pessoas que estavam no local.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima através do Disque Denúncia 181.