Cosern retira 2 mil metros de cabos clandestinos das ruas de Mossoró

Nesta terça-feira (10) a Cosern informou que regularizou seis quilômetros de fios e retirou dois mil metros de cabos irregulares das ruas de Mossoró entre os meses de julho e dezembro.

A ação faz parte do programa de fiscalização do uso compartilhado dos postes da Cosern por empresas de telefonia, TV a cabo e internet no município.

De acordo com a companhia, os principais benefícios para os mossoroenses são o reforço da segurança da rede elétrica; a prevenção de acidentes; a redução de danos às estruturas e ao sistema elétrico da Cosern; a redução da poluição visual provocada pelo desordenamento dos fios e cabos; além do combate a prática de ligações clandestinas de energia, o popular “gato”.

Em 2017, a Cosern realizou a mesma ação em Natal. Foram fiscalizados 112 quilômetros de cabos e retirados 26 quilômetros de fios em situação irregular em postes nas ruas da capital.

Para realizar a ação, a distribuidora envia um comunicado às empresas que fazem uso compartilhado dos seus postes informando sobre o início da fiscalização e solicitando a retirada imediata dos cabos que apresentavam risco iminente à segurança da população ou que estavam instalados à revelia da Cosern.