Estudantes observam ações do Consuni para eleição do novo reitor da Ufersa

Os estudantes da Universidade Federal Rural do Semi-Árido estão acompanhando com muita atenção o desenrolar que pode vir de minuta a ser discutida na próxima reunião do Conselho Universitário (CONSUNI ), que toma as decisões administrativas e políticas da universidade, sobre o processo de escolha do próximo reitor da instituição. O que está em curso é uma alteração na resolução de 2015 que regulamenta a formalidade de uma consulta pública que defina uma lista tríplice a ser apreciada pelo colegiado e enviada ao Ministério da Educação.

Na intenção de que a consulta ocorra de forma democrática, a representante dos estudantes no Consuni, Ana Flávia Lira, explicou que espera que não apenas haja um respeito ao voto de todos da comunidade acadêmica, mas que o Consuni também possa representar os anseios de todos na hora de referendar a lista tríplice a ser enviada ao Ministério da Educação. "Precisamos manter a paridade e a estabilidade em nossa universidade", contou.

Para ela, há o risco de a consulta ser apenas uma checagem informal, o que se tornaria enfraquecida e incapaz de sensibilizar o Consuni, não abrangendo a totalidade das representações da universidade. "Sabemos que o Consuni é quem encaminha a lista e delibera sobre isso, mas a informalidade da consulta, sem uma ação institucional efetiva é o mesmo que desprezar a decisão da maioria", comentou a estudante, ressaltando a importância de uma sintonia entre o Consuni e a comunidade.

A consulta é uma forma de avanço do debate político interno das instituições, mesmo todos sabendo que pela legislação o reitor e o vice-reitor são nomeados pelo presidente, a partir da avaliação da lista elaborada pelo colegiado composto por professores, técnicos e estudantes. A composição desta lista é feita por todos e referendado pelo conselho, em uma harmonia salutar da instituição.

Ao menos três nomes para concorrer à sucessão do atual reitor José de Arimatéia de Matos já estão a postos, aguardando a chancela dos acadêmicos, ou através de uma lista que pode ser elaborada na sala do conselho à revelia da comunidade. Inclusive, uma das candidatas, a professora Ludimilla Carvalho Serafim Oliveira utilizou suas redes sociais na quinta-feira (5) para anunciar que colocará o seu nome à disposição para concorrer à reitoria da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), em 2020, conforme noticiado pelos principais blogs da cidade.

Também em recente entrevista da coordenadora do Sindicato Estadual dos Trabalhadores em Educação de Ensino Superior do RN (SINTEST) , Kaliane Morais, disse ao portal Mossoró Hoje haver um clima de temor que reside na exclusão total da comunidade acadêmica na consulta à sucessão para a reitoria e vice-reitoria da instituição.