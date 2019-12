Show de Mano Walter reúne multidão na entrada de Tibau

Foi realizado na noite desta quinta-feira (19) um dos maiores eventos culturais de Tibau: a festa comemorativa a Emancipação Política do município.

O prefeito Josinaldo Marcos de Souza “Naldinho” e toda sua equipe prepararam uma programação super especial para comemorar os 24 anos de Emancipação Política, cuja data é 22 de dezembro, quando foi publicada a Lei nº 6.840 no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte, criando o município de Tibau.

Durante o dia aconteceu a “Amostra de Saúde” no Centro Administrativo, das 8h às 12h, e, também, a oferta de serviços como consulta oftalmológica, realização de teste rápido de HIV, Hepatites e Sífilis, além de vacinas, aferição de pressão arterial e glicemia, entre outros.

Já à noite, aconteceu na “Arena”, festa com as bandas Beth e Jamir, João Neto Pegadão e o artista de sucesso nacional Mano Walter, como principal atração.

Durante o show, Mano Walter chamou o prefeito Naldinho no palco e o parabenizou pela administração. “Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo por Tibau. Parabéns de verdade. Quero voltar a Tibau e conhecer melhor a cidade”, disse Mano Walter.

“Sem dúvidas foi uma linda festa que superou todas as nossas expectativas. Desde já, quero aqui agradecer o empenho de todos da nossa equipe que contribuíram para o grande sucesso deste evento tão importante e marcante para nós tibauenses”, destacou o prefeito Naldinho.