Mais de 820 mil pessoas renegociaram suas dívidas em mutirão de bancos

Mais de 820 mil pessoas procuraram os bancos entre os dias 2 e 6 de dezembro para negociar suas dívidas na 1ª Semana Nacional de Negociação e Orientação Financeira, e receberam orientação de educação financeira, para evitar o superendividamento.

O número foi divulgado nesta segunda-feira (23) pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). De acordo com a federação, o total de pessoas corresponde a dez estádios do Maracanã lotados.



O mega mutirão foi a primeira iniciativa de um acordo de cooperação técnica assinado entre a Febraban e o Banco Central (BC) para desenvolver ações coordenadas de educação financeira.

O foco em educação financeira foi um diferencial da iniciativa: um vídeo e um folder com dicas para gerir o orçamento doméstico foram produzidos especialmente para a Semana.

Mais de 560 mil pessoas tiveram acesso ao vídeo, nas agências bancárias das instituições que participam da campanha. Além disso, o vídeo foi veiculado na internet, onde foi visto 173 milhões de vezes.

Nove bancos participaram no mutirão: Banco BV (ex-Votorantim), Banco do Brasil, Banco Pan, Banrisul, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú Unibanco, Safra e Santander.

Durante a iniciativa, 329 agências bancárias de todo o Brasil funcionaram até às 20h oferecendo orientação financeira a clientes e a possibilidade de negociar dívidas em atraso.

A negociação também poderia ser feita nas demais agências do país, no horário normal de funcionamento, nos canais digitais dos bancos e pela plataforma consumidor.gov.br.

“A ação foi um sucesso. O volume de pessoas que foram até os bancos interessadas em negociar suas dívidas foi 59% maior do que a média para o período”, diz Fábio Moraes, diretor de Educação Profissional e Financeira da FEBRABAN.

O volume total negociado foi de R$ 4,5 bilhões, montante, em média, 62% maior do que o registrado em uma semana padrão. Uma das explicações para o sucesso da ação foram as condições oferecidas pelos bancos: desconto médio de 65% e prazo longo para pagamento da dívida, 58 parcelas.

Os resultados alcançados foram considerados tão positivos que algumas instituições como Banco BV, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander estenderam a realização do mutirão até o final de dezembro.

Nesta segunda fase, toda a rede bancária das instituições foi envolvida, praticamente em todos os canais e no horário normal de atendimento – com exceção do Banco BV, que participa da ação somente pelos canais digitais.

As condições são as mesmas daquelas oferecidas durante a Semana de Negociação e Orientação Financeira. Os clientes podem se informar pelos canais oficiais das instituições financeiras e nas agências bancárias.