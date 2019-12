Mulher é morta com um tiro na cabeça após ter casa invadida no Aeroporto II

Na madrugada desta terça-feira (24) uma mulher identificada como Maria do Socorro Mendes, de 44 anos, foi morta com um tiro, dentro da própria residência, localizada na rua Gabriel Carlos de Oliveira, bairro Aeroporto II.

De acordo com informações da PM, a vítima estava dormindo no sofá da sala, quando por volta das 1h50 dois homens invadiram a casa e a executaram com disparos na cabeça.

Um dos criminosos teria puxado a vítima pelo cabelo e efetuado um disparo contra ela. Em seguida, eles teriam fugido em um veículo não identificado.

Uma equipe do SAMU ainda chegou a ser acionado, mas ao chegar no local Maria do Socorro já estava morta.

Um irmão da vítima, que é policial, esteve no local e disse acreditar que a irmã foi morta por engano. Segundo ele, uma outra irmã teve um problema passado com um filho.

Já dona Maria do Socorro não tem envolvimento com nada de errado, assim como na vizinhança ninguém tem. Ele acredita que ela pode ter sido confundida ou coisa parecida.

As hipóteses de assalto estão descartadas pois nada foi levado pelos bandidos. A polícia civil ficará responsável para esclarecer mais uma morte contra mulher na cidade de Mossoró.