A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte aprovou na terça-feira (17), durante sessão ordinária projeto de lei que institui o ensino, por meio de seminários e palestras, da “Introdução à Constituição Federal”, nas escolas estaduais do Rio Grande do Norte.

A matéria é de autoria do deputado estadual Allyson Bezerra (Solidariedade). O parlamentar explica a importância do ensino da Constituição Federal nas escolas e agradece os parlamentares pela aprovação.

“A sociedade precisa estar ciente, desde cedo, dos seus direitos e deveres, e de como funciona a conjuntura política do nosso país, para isso a CF é a base e deve estar presente nas escolas. É muito importante que nossos jovens estão antenados, conectados com seus deveres e direito, e esse projeto objetiva justamente isso”, concluiu o deputado.

Com a aprovação no plenário da Assembleia Legislativa, o projeto de lei segue para o Governo do Rio Grande do Norte para sanção.