Terceirizada ganha novo contrato de quase R$ 17 milhões com a PMM

Apesar de colecionar um rosário de problemas na relação com dezenas de empregados que prestam serviços à Prefeitura Municipal de Mossoró, a Athos Assessoria e Serviços Terceirizados fechou 2019 em grande estilo. Amarrou outro contrato com a municipalidade.

Publicação do Jornal oficial do Município (JOM), edição 541, 20/12/2019, publicou que a empresa originária de Fortaleza (CE) – veja AQUI, tem outro contrato com a PMM – no valor de R$ 16.959,996,00.

Os terceirizados vão atuar na Secretaria Municipal de Educação e suas unidades de ensino. A mão de obra será de motoristas para veículos de pequeno e grande portes, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha e contínuos.



ANO FINANCEIRO ESPETACULAR

Essa empresa segue com largos atrasos no pagamento de folha de pessoal e outros deveres a seus empregados (veja AQUI). Em 2019, ela empalmou mais de R$ 10 milhões de faturamento em contratos com a Prefeitura de Mossoró.

Só em 2019, essa terceirizada recebeu de mão beijada um aditivo, o favorecimento de privilégio para receber pagamento à frente de outros credores da municipalidade e duas dispensas de licitação (veja AQUI), além desse novo contrato. Ufa!



Por enquanto, entre 2019 e 2020, garantia de acumular mais de R$ 27 milhões.



Já seus empregados vivem um drama sem fim.