Corpo é encontrado na zona rural com perfurações na cabeça

Populares encontraram na manhã deste sábado (12), o corpo de um homem em estado de decomposição na estrada de acesso a comunidade de Santana, na zona rural de Mossoró.



O cadáver estava sem roupas e possuía marcas de tiros na cabeça. Segundo o sargento da ROCAM, PM Renixon, o crime tem características de rapto seguido de execução.



A vítima da 114ª morte violenta não foi identificada.

(Foto: Josemário Alves)



De acordo com o perito do ITEP Joaquim Guimarães, que realizou os primeiros procedimentos periciais, o corpo estava no local há, pelo menos, seis dias.



Foram encontradas duas cápsulas de pistola 380 próximas ao cadáver, que foi removido para a sede do ITEP, onde aguardará identificação oficial por familiares.



“Vamos analisar o caso. Temos a informação de que há um rapaz desaparecido entre 6 a 7 dias. Então, o caso será investigado pra ver se bate com essa pessoa”, disse o delegado de plantão, Rafael Lins.



Este é o 15º caso de rapto no município, seguido de assassinato, e será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEHOM).



O jovem desaparecido mencionado pelo delegado é o Leandro Sabino de Lino (foto ao lado), de 18 anos, que saiu de casa na noite de domingo (06) e não mais voltou.



Segundo familiares, ele é usuário de drogas, mas não costuma sair de casa nestas circunstâncias.



A estrada de acesso à Santana já foi palco de outro homicídio neste ano. No dia 19 de julho, populares encontraram, no mesmo local, o jovem João Carlos Andrade de Lima, 19 anos, que também foi raptado e morto com tiros de grosso calibre.

(Foto: Josemário Alves)