Rosalba empurra servidores públicos nas mãos dos agiotas, diz Marleide

A prefeitura de Mossoró continua a não repassar para Caixa Econômica o dinheiro que desconta dos salários dos servidores para pagar os empréstimos consignados, fazendo com que estes tenham que recorrer a outras financeiras com juros altíssimos para conseguir empréstimos. “Meu Deus, cadê a justiça?”, questiona a presidente do Sindiserpum.