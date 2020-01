Sorteio da Mega-Sena pode pagar hoje prêmio de R$ 6 milhões

Nesta quarta-feira (8) a mega-sena vai sortear o prêmio estimado no valor de R$ 6 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.222.

As apostas ainda podem ser realizadas até as 19h, nas lotéricas credenciadas, no site ou no aplicativo da Caixa para smartphones. O valor da aposta simples, com seis dezenas marcadas, é R$ 4,50.

As seis dezenas serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo. O sorteio é aberto ao público.

Segundo a Caixa, se aplicado na poupança, o valor do prêmio renderia R$ 17,2 mil por mês. O dinheiro seria também suficiente para adquirir 150 carros populares, no valor de R$ 40 mil.

Na semana passada, a Mega da Virada sorteou o prêmio no valor R$ 304 milhões, que foi dividido para 29 apostadores, tendo sido premiada 3 apostas simples e um bolão.

