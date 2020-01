"Me sinto altamente humilhado", diz pai em fila para matricular o filho

A Secretaria Municipal de Educação informa (VEJA AQUI) que as matrículas serão realizadas online (por aplicativo) nas Unidades de Educação Infantil de Mossoró/RN, mas na realidade os pais dos alunos contaram que tem que se humilhar numa fila por mais de 3 dias para conseguir vaga nas creches.

O jornalista Bruno Barreto entrevista o cidadão Vilmar Mendes Rodrigues (Veja AQUI e abaixo).





"No dia 15 de janeiro acontece o processo para matrículas na Educação Infantil para o Maternal I e II. Já no dia 15 de janeiro as vagas remanescentes serão abertas para o 1° Ano do Ensino Fundamental. Nos dois casos a matrícula deve ser realizada de forma online no link mossororn.com.br/aluno", informa o site da Prefeitura de Mossoró.

Confira a relação das Unidades de Educação Infantil que possuem vagas para o Maternal I. São 77 vagas:

Relação das Unidades de Educação Infantil que possuem vagas para o Maternal II. São 42 vagas:

Relação das Escolas de Ensino Fundamental com vagas para o 1° Ano. São 304 vagas:

O site da Prefeitura de Mossoró informa aínda: “Caso os pais os responsáveis não consigam vagas para o Maternal I e II no dia 17 iremos abrir o sistema para cadastro de reserva, também de forma online. A reserva é realizada e assim que surge uma vaga os pais serão avisados”, esclareceu Ecílvia Batista, coordenadora do setor de Registro Escolar.

Nos dias 15 e 16 serão abertas as vagas remanescentes para Educação Infantil e II. Nos 23, 24 e 25 as vagas serão abertas para as sobras do 2º ao 9° Ano do Ensino Fundamental. Nesse dois casos a matrícula é feita de forma presencial", destaca o texto publicado no site da Prefeitura.

A realidade, é que as matriculas online, como propagou a Prefeitura de Mossoró, através de sua assessoria, garante vagas apenas para quem tem até dois anos. Mas do que isto, os pais precisavam ficar em fila por mais de 3 dias, como foi o caso da UEI Alice Dias, na 3a Etapa do Conjunto Vingt Rosado.