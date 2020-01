Dona de casa é morta com um tiro na cabeça no lugar do filho em São Miguel

Na noite desta terça-feira (14) a polícia de São Miguel, na região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte registrou um crime de homicídio contra uma dona de casa, na Vila do Oiteiro, da localidade Nossa Senhora do Guardalupe.

De acordo com informações da Polícia Civil da cidade, criminosos teriam invadido a casa de Maria Florência do Carmo, de 63 anos, por volta das 21h30 desta terça-feira (14), para matar o filhos dela.

Quando percebeu a chegada dos 4 homens armados em dois carros, a vítima teria agarrado o filho para evitar que ele fosse morto e acabou sendo baleada na cabeça. Mateus Queimado, como é conhecido, conseguiu fugir pulando uma janela.

Testemunhas contaram à polícia que quatro homens chegaram à residência em dois carros. Dois deles desceram e entraram na casa, enquanto os outros dois aguardaram nos veículos.

O chefe de investigações Marinheiro, da Polícia Civil de São Miguel, contou ao MOSSORÓ HOJE que Mateus Queimado já é conhecido da polícia pela prática de assaltos e tráfico de drogas, além de também se usurário.

Devido a isto, a polícia trabalha com a hipótese de que o crime tenha ocorrido justamente por motivos ligados a drogas.

O corpo de Maria Florência foi encaminhado para o Itep de Pau dos Ferros e, após os procedimentos, será liberado para que a família possa realizar o sepultamento.