Prefeitura de Apodi começa a divulgar atrações do Carnaval 2020

Há dois dias a Prefeitura Municipal de Apodi iniciou a divulgação das bandas que animarão o tradicional carnaval da cidades, neste ano de 2020.

Este ano, os festejos de momo serão iniciados oficialmente no dia 21 de fevereiro e seguem até o dia 26 (quarta-feira de cinzas).

O Carnaval de Apodi 2020 tem como slogan “Uma festa de todos os sons!” e promete atrações diversificadas, com músicas para agradar a todos os públicos.

Entre as atrações já confirmada através do instagram oficial do evento, lançado em dezembro pela prefeitura, estão Kiko Chicabana e Banda Grafith, figurinhas já carimbadas no evento, além da banda Os Paralamas do Sucesso, que causou muita surpresa no público.

“Quando falamos que seria uma festa de todos os sons não foi à toa. Uma das maiores bandas de pop rock do Brasil estará presente no maior carnaval do RN. Tô falando é de @osparalamas! Iremos viver juntos uma noite histórica com música em alto e bom som no comando de Herbert Vianna e cia”, disse a organização ao anunciar a banda.

As outras atrações já confimadas são: Dj Bhaskar, Bonde do Maluco Danilo Nikson, Aline & Dayvid, Dario Villa, Furacão Love e Eric Land.

Outras atrações ainda devem ser confirmadas nos próximos dias e as datas de cada apresentação serão definidas mais próximo do evento.