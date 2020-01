PM escolta comerciante baleado em Apodi para Tarcísio Maia em Mossoró

Crimes ocasionados por brigas de facção estão se tornando frequentes no município de Apodi. Na manhã desta sexta-feira (17) mais uma pessoa foi baleada na cidade. Desta vez um inocente.

De acordo com informações preliminares fornecidas pela PM, a vítima é identificada como Dyemann Napyer de Lima Ferreira, de 36 anos, é dono de um bar localizado no Calçadão da Lagoa.

O homem estava trafegando em uma motocicleta, na BR-405, próximo ao Bar Leão, quando dois criminosos se aproximaram em outra moto e atiraram contra ele. Após o crime a dupla fugiu com destino ignorado.

Familiares acreditam que Dyemann Napyer tinha sido baleado por engano. O caso deve ser investigado pela Delegacia de Policia Civil de Apodi.

A vítima está sendo transferida para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Segundo informações, o estado dele é considerado grave.





SEGUNDO CRIME EM 24 HORAS

Nesta quinta-feira (16) o funcionário de um frigorifico foi morto a tiros enquanto trabalhava, também por dois homens que chegaram no local armados e atiraram contra ele. O homem morreu no local.

De acordo com a PM, a vítima teria envolvimento com a facção criminosa "Sindicato do RN" e teria sido morto por rivais do PCC.

